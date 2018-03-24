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هل سرقة أكثر من 50 بندقية في فرنسا مرتبطة بالعملية الإرهابية في جنوب البلاد؟

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هل سرقة أكثر من 50 بندقية في فرنسا مرتبطة بالعملية الإرهابية في جنوب البلاد؟
Sputnik Григорий Сысоев
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ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن مجهولين سطوا الليلة الماضية على 50 قطعة سلاح من متجر للأسلحة، دون أن يعرف ما إذا كانت هذه السرقة مرتبطة بالعملية الإرهابية في جنوب البلاد.

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ووقع حادث السرقة ليلة الجمعة في مدينة لو ريش القريبة من مدينة تور في مقاطعة إندر ولوار.

وفقا للصحيفة الفرنسية، شق اللصوص طريقهم إلى مستودع الأسلحة حوالي الساعة الثالثة صباحا بمساعدة آلة لقص وقطع المعادن.

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ومع أن المبنى الذي يقع فيه مستودع السلاح كان موضوعا تحت حراسة إلكترونية، إلا أن المهاجمين تمكنوا من حمل حوالي 50 قطعة سلاح معهم، على تحت هدير أبواق التحذير الإلكتروني .

ولم يعرف على وجه التحديد ما إذا كان لسرقة الأسلحة من هذا المستودع علاقة بعملية احتجاز الرهائن في جنوب البلاد، التي قام بها شخص مجهول ادعى أنه مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما لم تذكر الصحيفة أي معلومات حول ما إذا كانت الشرطة قد تعرفت على هوية اللصوص، وما إذا تم القبض على أحدهم.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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