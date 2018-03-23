أردوغان يبلغ ماكرون انزعاجه من "المزاعم" حول عملية أنقرة في عفرين

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا، عن انزعاجه من "المزاعم" حول حملة أنقرة في عفرين السورية، حسبما أفاد مصدر بالرئاسة التركية، الجمعة.

وقالت السلطات التركية مرارا إن منطقة عفرين (شمال غرب سوريا)، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، مثلت خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

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وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

ويوم الخميس، جدد إيمانويل ماكرون موقف باريس الرافض لعملية "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين، على اعتبارها توغلا في أراضي دولة ذات سيادة.

يذكر أن فرنسا هي واحدة من أشد منتقدي الحملة العسكرية التركية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين من بين حلفاء أنقرة الغربيين.

وفي 18 مارس، أعلنت تركيا عن بسط جيشها سيطرته الكاملة على مدينة عفرين، بعد معارك مع المقاتلين الأكراد.

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف