مختبر "بورتون داون" العسكري البريطاني ينفي صلته بتسميم سكريبال

نفت إدارة مختبر "بورتون داون" العسكري البريطاني للمواد السامة ضلوعها في تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق المدان بالتجسس لصالح بريطانيا سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبوري.

ونقلت قناة BBC عن هاري أيتكيند، رئيس المختبر للعلوم والتكنولوجيا الدفاعية (Dstl) الواقع في مجمع "بورتون داون" للبحث العلمي العسكري التابع لوزارة الدفاع البريطانية، قوله إن المخبر لم يكن مصدرا للمادة المشلة للأعصاب التي استخدمت لتسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري القريبة من المجمع.

وشدد المسؤول البريطاني على أن افتراض الجانب الروسي أن قرب المختبر من مكان تسميم سكريبال يثير شبهات بتورطه في الواقعة "يبعث على الأسف".

ويأتي هذا الإعلان ردا على تصريح السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، أمس الخميس، قال فيه إن على خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يعملون حاليا في سالزبوري على جمع العينات، التحقق في كيفية تمكن السلطات البريطانية من تحديد، وبهذه السرعة، أن عامل الأعصاب الذي من المفترض سمم به سكريبال هو مادة من نوع "نوفيتشوك"، بحسب رواية لندن.

وتساءل السفير الروسي لدى بريطانيا ما إذا كان من قبيل الصدفة أن مجمع "بورتون داون"، الذي يعد أكبر مؤسسة عسكرية بريطانية تتعامل مع المواد الكيميائية السامة، يقع على بعد نحو 13 كلم فقط عن مكان الحادث.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا