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زوجة ساركوزي تعليقا على اعتقاله: أفتخر بك.. أنت على حق

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زوجة ساركوزي تعليقا على اعتقاله: أفتخر بك.. أنت على حق
Reuters Benoit Tessier
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أعربت كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، الذي هو قيد الاحتجاز بسبب اتهامه بالفساد، أعربت عن مساندتها لزوجها.

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وكتبت المغنية بروني على صفحتها في "إنستغرام" نصا بثلاث لغات؛ الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، متوجهة بكلامها إلى ساركوزي، قالت فيه: "أفتخر بك، حبيبي، لأنك واضح، أنت على حق، أنت قوي، أفتخر برباطة جأشك، على الرغم من كل شيء".

كتبت بروني نص الرسالة مساء الأربعاء بعد تعرض ساركوزي إلى 25 ساعة من التحقيق المتقطع في قضية فساد تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وتلقيه أموالا من الزعيم الراحل معمر القذافي.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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