دبلوماسي إسرائيلي: لا تطالبونا بتعويض مدارس "الأونروا" المتضررة في حرب غزة

رد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، يوم الخميس، على طلب الأمم المتحدة للحصول على تعويض من إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بمدارس الأمم المتحدة في غزة عام 2014 .

وقال دانون في رده: "ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري للدفاع عن مواطنيها والقضاء على أي تهديد لأمن بلدنا"في تبرير لقصف المدارس خلال عملية "الجرف الصامد" في حرب غزة.

وزعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن حماس استغلت المرافق الإنسانية ومدارس الأمم المتحدة "الأونروا" لإخفاء صواريخها، مضيفا،" أنه بدلا من تقديم الشكاوي إلى إسرائيل ومطالبتها بدفع التعويضات، توجهوا إلى حماس التي استغلتها في سبيل إلحاق الضرر بالأبرياء".

وبالمثل ،أضاف دانون أنه "تم تفجير عيادة الأونروا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي. وبصرف النظر عن الكميات الهائلة من المتفجرات التي كانت مخبأة داخل جدران العيادة، فقد تم الكشف عن أنها كانت فوق عشرات الأنفاق ، مما يظهر مدى ارتباط الأونروا ارتباطا وثيقا بحماس".

وطالب الأمم المتحدة بإجراء مراجعة داخلية وتقييم استغلال حماس مرارا وتكررا حسب قوله.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت قطع التمويل عن الأونروا مشيرة إلى حاجتها إلى فحص أساسي سواء بالطريقة التي تعمل بها أو التي تمول بها.

المصدر: وكالات

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