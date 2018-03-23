تركيا: الولايات المتحدة حليفنا ونتفاوض معها حول شراء "باتريوت"

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا لا تزال تعتبر الولايات المتحدة حليفا مهما وتجري معها مفاوضات حول شراء منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" وغيرها.

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وأشار يلدريم، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة ونقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، إلى أن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي، وقال: "حدود الناتو الجنوبية تبدأ من تركيا، ونرحب بأي عمل مشترك يؤمن الحدود الجنوبية لتركيا".

وأضاف رئيس الوزراء التركي مشددا: "على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إلا أنها تبقى حليفتنا، وشريكتنا في الناتو".

وبين أن تركيا لم تلغ مشروع شراء منظومة دفاع جوي صاروخي مناسبة لتسليح أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأكد أن بلاده تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل شراء منظومة "باتريوت" ومنظومات دفاعية أخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تركيا تمضي بحزم في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمنها، متمثلة أولا بعملية درع الفرات، ثم غصن الزيتون، والعمليات الجوية والبرية على معاقل الإرهابيين شمالي العراق.

وقال يلدريم في هذا السياق : "من الآن فصاعدا، أينما وجدنا الإرهاب طليقا ويعلن عن نفسه، سنتدخل كما يجب ".

ويأتي تصريح يلدريم بعد مرور يوم على إجراء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات هاتفية بحثا فيها، حسب المعلومات الرسمية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بينهما في إطار الناتو.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان