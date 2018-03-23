الخارجية الروسية تنتقد غياب تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة

صرح نائب مدير دائرة الإعلام للخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، بأنه لا يوجد أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الرقة، مضيفا أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المدينة.

وقال كوجين للصحفيين، اليوم الجمعة: "نؤكد غياب أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود القرار رقم 2401 الدولي الخاص بالوضع في الرقة وفي مخيم الركبان للنازحين".

وأشار إلى أن الدخول إلى المدينة خاضع لسيطرة القوات الأمريكية، وهي لا تزال مغلقة بالنسبة للسلطات السورية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام المستقلة.

وأضاف: "أثناء جلسات المجموعة الدولية لمساعدة سوريا في جنيف أكد المنسق الأممي في سوريا استعداد الحكومة السورية... لبدء إيصال المساعدات الإنسانية إلى الركبان، بعد الحصول على ضمانات الأمن المكتوبة من الأمريكيين".

وكانت الرقة تحت سيطرة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ عام 2014. وتم تحرير المدينة عام 2017 من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من الولايات المتحدة. ولا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على الرقة حتى الآن. كما يتواجد فيها العسكريون والخبراء المدنيون الأمريكيون، وذلك بغض النظر عن معارضة السلطات السورية التي لم توافق على إجراء العملية العسكرية الأمريكية في أراضيها.

وفي نهاية فبراير الماضي دعا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2401 جميع الأطراف لوقف إطلاق النار والتمسك بالهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في الأراضي السورية كلها.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا