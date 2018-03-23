تعرف على مواصفات زنازين رؤساء كوريا الجنوبية المتهمين بقضايا فساد

قضى رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونغ باك (77 عاما) أول ليلة بعد اعتقاله بتهم فساد، أمس الخميس، في سجن بغرفة مخصصة لفرد واحد تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة.

وتم جلب الرئيس السابق على متن طائرة بعد مركز الحبس في المنطقة الشرقية في سيئول منتصف ليلة أمس الخميس، بعدما أقرت المحكمة استصدار مذكرة اعتقاله.

وتم حبسه في غرفة خاصة به، استجابة لقوانين خاصة تستدعي احترام وحراسة الرئيس السابق، وتماشيا مع التعامل مع سابقيه.

وطبقت بحق الرئيس الأسبق لي، نفس الإجراءات المطلوبة للعاديين عند حبسهم في المركز، حيث خضع للتأكد من الهوية والفحص الطبي المبسط والتقاط الصورة بارتداء اللباس المخصص للسجناء وعليه رقمه الخاص.

وتبلغ مساحة غرفته 10.13 متر مربع، بالإضافة إلى حمام بـ3 أمتار مربعة، بينما تبلغ مساحة غرفة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه 10 أمتار مربعة، من ضمنها حمام.

وتقع غرفته في الطابق الثاني عشر، أعلى طابق لمركز الحبس. واحتراما للرئيس الأسبق، تم إخلاء الغرف الأخرى في نفس الطابق حتى لا يواجه سجناء آخرين.

يشار إلى أن مركز الحبس للمنطقة الشرقية في سيئول هو أحدث مرفق، افتتح في سبتمبر الماضي.

وكان من المفترض أن يتم حبسه في مركز "إيوانغ"، الذي تم فيه حبس الرئيسة المخلوعة، غير أنه جرى تحويله إلى هذا المركز، مراعاة لعدم زيادة العبء على إدارة المركز في حال وجود رئيسين سابقين معا.

المصدر: يونهاب

نادر همامي