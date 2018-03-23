السلطة الفلسطينية تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

دعت السلطة الفلسطينية إلى وضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على قائمة الإرهاب العالمي، على خلفية مخالفته للقانون الدولي ودعمه للاستيطان.

وجاءت المطالبة الفلسطينية، بعد أن انتقد فريدمان على حسابه في تويتر، ما سماه صمت السلطة الفلسطينية عن إدانة سلسلة الأحداث التي جرت مؤخرا في القدس المحتلة، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

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Tragedy in Israel. 2 young soldiers, Netanel Kahalani and Ziv Daos, murdered in the North, and father of 4, Adiel Kolman, murdered in Jerusalem, by Palestinian terrorists. Such brutality and no condemnation from the PA! I pray for the families and the wounded – so much sadness. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 19 марта 2018 г.

وفي تقرير عنوانه "فريدمان، سفير المستوطنات ومحامي التطرف"، طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية بوضع السفير الأمريكي على قائمة الإرهاب حيث تتهمه السلطة الفلسطينية بأنه يخالف القانون الدولي، ويدعم الاستيطان، ويروج للتطهير العرقي والعنصرية السوداء.

هذا وسخر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايكل أورين، وهو الآن عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "كولانو"، ونائب وزير في حكومة نتنياهو، من مطلب السلطة الفلسطينية في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة، واقترح أن ترد الولايات المتحدة عن طريق ترحيل مبعوث السلطة الفلسطينية من واشنطن.

Palestinian Authority demands that US Ambassador David Friedman be placed on the “global terror list.” Wouldn’t it be fitting if the PA’s Washington representative were placed on the first flight out of the country? — Michael Oren (@DrMichaelOren) 22 марта 2018 г.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هاجم فريدمان على خلفية دفاع الأخير عن عملية الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين، واعتباره أن "الإسرائيليين يبنون في أرضهم"، ونعته على الهواء مباشرة بـ "ابن الكلب" في كلمة متلفزة ألقاها الاثنين الماضي أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة برام الله.

المصدر:وكالات

نادين بطحة