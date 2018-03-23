الشرطة البريطانية تطوق مبنى في لندن بعد تلقيها بلاغا عن وجود مركبة مشبوهة

قالت الشرطة البريطانية إنها تتحرى أمر مركبة مشبوهة تركت قرب مركز "وستفيلد" للتسوق في غرب لندن، وإن هناك مختصين من الشرطة في الموقع.

وأضافت الشرطة أن الطرق المحيطة بالمركز الواقع في "وايت سيتي" أغلقت لحين فحص المركبة.

كما أعلنت شرطة النقل أنه لن يكون هناك مخرج من محطات مترو الأنفاق المجاورة.

ويعتبر مركز "ويستفيلد" التجاري في غرب لندن أحد أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة البريطانية، وعادة ما يستقطب أعداداً كبيرة من المتسوقين في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات

نادر همامي