مطربة تركية مشهورة تقبع في السجن بتهمة إهانة أردوغان

قضت محكمة تركية بسجن المطربة زوهال أولجاي 10 أشهر بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال عرض فني في عام 2016.

وقالت وسائل إعلام تركية إن أولجاي اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة أردوغان بها، وذكرت الصحيفة أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية لتصبح: "رجب طيب أردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يوما وسوف تقول "كنت أحلم".

وفي شهادتها نفت أولجاي التهم وقالت إنها استخدمت اسم أردوغان، لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية و"لم يكن لديها أي دافع مستتر للإهانة". وذكرت أن الإشارة بيدها كانت تستهدف أحد الحضور.

يشار إلى أن القانون التركي يعاقب من يدان بتهمة إهانة الرئيس بغرامة مالية أو بالسجن مدة تتراوح بين سنة و4 سنوات.

المصدر: وكالات

نادر همامي