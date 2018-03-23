احتجاز رهائن وإطلاق نار بمتجر في جنوب فرنسا

قالت مصادر أمنية فرنسية اليوم الجمعة إن شرطيا أصيب أثناء إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري واقع في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوبي فرنسا.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، على أن عناصر من قوات النخبة تنفذ عملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المسلح الذي يحتجز بعض الرهائن في المتجر.

ولم تحدد السلطات الفرنسية بعد هوية المهاجم وغايته، لكنها أكدت على أنه ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب صحيفة "20minutes" الفرنسية، فقد اعتدى المسلح على مجموعة من عناصر الأمن الخاصة في منطقة كاركاسون جنوب فرنسا، وأصاب أحدهم في كتفه، ثم هرب الرجل.

وفي تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، وصل إلى المحل التجاري "سوبر يو تريبس"، حيث احتجز العديد من الأشخاص كرهائن.

وأعلنت مقاطعة أودي على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أن المكان "محظور وخطير"، وطلبت من السكان عدم الإقتراب وتسهيل عمل القوات الأمنية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب​ إن بلاده تواجه وضعا خطيرا وجديا من خلال عملية احتجاز الرهائن، المستمرة لحد الساحة في أحد المتاجر.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 mars 2018

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 mars 2018

يتبع..