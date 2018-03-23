الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره من موسكو

عبر الكرملين عن أسفه الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره لدى موسكو ماركوس إيديرير لإجراء مشاورات.

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "أما فيما يتعلق بالقرار (حول استدعاء السفير) فنعبر طبعا عن أسفنا بهذا الصدد، وبأن مثل هذه القرارات ومثل هذه الاستنتاجات يتم تنفيذها واتخاذها باستخدام صيغة "على الأرجح".

وأضاف: "لا نعرف ما هي المعلومات التي استخدمها الجانب البريطاني أثناء مناقشة قضية سكريبال مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، كما لا نعرف ما الذي اتفق عليه زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي عندما تحدثوا عن دعمهم لبريطانيا، لأن الجانب الروسي لسوء الحظ لا يمكنه الحصول على أي معلومات حول قضية سكريبال من المصدر الرئيسي.

وكان رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، صرح سابقا بأن الاتحاد الأوروبي قرر استدعاء سفيره في روسيا لإجراء مشاورات، في حين تبحث البلدان الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد موسكو على خلفية قضية سكريبال.

وقال للصحفيين قبيل انطلاق جلسة قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة: "لقد اتفقنا على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي من روسيا إلى بروكسل لإجراء مشاورات. أما الدول من خارج الاتحاد الأوروبي فستتخذ قراراتها في الأيام القريبة القادمة".

وأضاف: "سنناقش في الأيام القادمة، فيما إذا كنا سنتخذ إجراءات ضد الدبلوماسيين الروس في إيرلندا".

من جهتها أعلنت الرئيسة الليتوانية، داليا غريباوسكايت، أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي قد يبدأ باتخاذ إجراءات تتعلق بحادثة سالزبوري اعتبارا من الأسبوع القادم.

أما النمسا فقال مستشارها سيباستيان كورتس، إن بلاده لن تطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية "سكريبال".

ويعتقد أن فرنسا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تدرس حاليا مسألة طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أعلن في وقت سابق أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي يجمعون على أن روسيا تتحمل، على الأرجح، المسؤولية عن تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا