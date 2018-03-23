كوريا الجنوبية تجبر الموظفين على تقليص ساعات العمل

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن خطة سيتم تنفيذها على 3 مراحل تهدف إلى إجبار الموظفين على مغادرة أماكن العمل في أوقات الدوام الرسمية وتقليل عدد ساعات العمل الإضافية في القطاع العام.

ووفقا للخطة الكورية الجديدة سيتم إغلاق أجهزة الكمبيوتر بشكل أوتوماتيكي، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة الثامنة مساء، ليتمكن الموظف من الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بعيدا عن توتر وضغط العمل.

انطلاق العمل بالخطة سيكون يوم 23 مارس في مبنى بلدية سيئول، أما البداية الرسمية للمرحلة الأولى فستكون يوم 30 مارس، حيث سيتم إلزام الموظفين بمغادرة العمل الساعة الـ 8 مساء.

المرحلة الثانية ستكون في يومي الجمعة الثاني والأخير من شهر أبريل، حيث سيكون إغلاق أجهزة الكمبيوتر إجباريا الساعة السابعة والنصف مساء.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، والتي ستشهد تعميم التجربة على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في سيئول، ستبدأ مع شهر مايو، وسيتم إغلاق جميع أجهزة الكمبيوتر بحلول السابعة مساء.

وبحسب تقارير محلية فإن الموظف الكوري يعاني خللا في قدرته على خلق توازن بين عمله واستمتاعه بحياته، إذ يعمل الموظف الحكومي في كوريا الجنوبية أكثر من 2700 ساعة سنويا في المتوسط، وهو معدل مرتفع للغاية بالمقارنة مع الموظفين الحكوميين في بقية الدول المتقدمة.

المصدر: وكالات

نادر همامي