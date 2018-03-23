الكرملين يعلق على تعيين بولتون مستشاراً للأمن القومي الأمريكي

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكين أن موسكو تأمل بزيادة عدد مسؤولي البيت الأبيض الذين يستطيعون تجنب كراهية روسيا.

وقال بيسكوف: "بمناسبة تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي: "تأمل روسيا بزيارة عدد المسؤولين في البيت الأبيض الذين يستطيعون تجنب موجة كراهية روسيا التي اجتاحت دولا كثيرة، منها الولايات المتحدة".

من جانبها، رحبت إسرائيل بتعيين السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، مستشارا للأمن، خلفاً لهربرت ماكماستر. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، في تصريح لراديو "صوت إسرائيل" إن بولتون صديق حقيقي لدولة إسرائيل ولديه خبرة واسعة وتفكير إبداعي، مضيفة أن "إدارة ترامب هي من أكبر الإدارات الأمريكية تعاطفاً مع إسرائيل على مر التاريخ".

وأشار المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى أن بولتون يعتبر صديقا لإسرائيل منذ سنوات عديدة وأنه خبير في الشؤون السياسية والدولية.

وتطرق دانون إلى الملف الإيراني قائلا: "ترامب سيضطر في نهاية الأمر إلى اتخاذ القرار بهذا الشأن، وإذا نظرنا إلى طاقم المستشارين المحيط به فنرى أن هناك أشخاصا أعربوا عن مواقف واضحة ضد الاتفاق النووي الموقع مع طهران".

واللافت أن بولتون يعدّ من الصقور في السياسة الأمريكية، وهو معروف بموقفه الصارم بشأن الملف الإيراني وقضية كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات