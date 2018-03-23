روسيا تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا

دعت موسكو جميع الأطراف المتنازعة في سوريا إلى الالتزام بالقرار الدولي 2401، وبذل أقصى الجهود لتعزيز نظام وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، اليوم الجمعة، إن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى الامتثال للقرار 2401 بشأن سوريا، وبذل أقصى الجهود لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتنفيذ القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار، وتحسين الوضع الإنساني في كامل أراضي سوريا، مع مواصلة مكافحة الإرهابيين، وندعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل في هذا الشأن".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في أواخر فبراير الماضي، قراره رقم 2401 الذي يطالب فيه جميع الأطراف بوقف الاشتباكات وضمان هدنة إنسانية لمدة لا تقل عن 30 يوما، على كامل أراضي سوريا.

وبناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم تحديد هدنة إنسانية يومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية اعتبارا من 27 فبراير، وتم افتتاح العديد من الممرات الإنسانية.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل الجماعات المسلحة انطلاقا من شرق الغوطة، قصف دمشق يوميا، وتستهدف بقذائفها الصاروخية والمدفعية وسط العاصمة السورية وضواحيها على حد سواء.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس