الكشف عن مخطط ميليشيا في كانساس أرادت قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين

كشف الادعاء العام في ولاية كانساس الأمريكية أن 3 متهمين خططوا لقتل أكبر عدد ممكن من المسلمين في الولاية، لتوجيه رسالة مفادها أن المسلمين ليس مرحبا بهم في الولايات المتحدة.

وقال الادعاء إن 3 رجال متهمين بالتخطيط لتفجير مجمع سكني في غرب ولاية كانساس يقيم فيه مهاجرون مسلمون من الصومال، ويضم مسجدا.

ووجه الادعاء يوم الخميس الاتهام إلى الثلاثة، كيرتس آلن، وجافين رايت، وباتريك يوجين ستاين، بالتخطيط لاستخدام سلاح دمار شامل في جاردن سيتي بولاية كانساس، وحرمان آخرين من حقوقهم المدنية. ويُواجه رايت أيضا اتهامات تتعلق بالسلاح كما أن ستاين متهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي(FBI).

ويواجه الثلاثة عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم. وكان مسؤولون قد قالوا إنهم أعضاء في ميليشيا. ودفع المتهمون، وجميعهم بيض البشرة، ببراءتهم بعد توجيه الاتهامات إليهم في أكتوبر سنة 2016. وقال محامو الدفاع أمس الخميس إن الحكومة الاتحادية نصبت فخا لموكليهم.

وقالت ممثلة الادعاء ريسا بيركوير: "أراد المتهمون توجيه رسالة مفادها أن المسلمين ليسوا محل ترحاب هنا.. لا في غاردن سيتي ولا في كانساس ولا في أمريكا".

وكشفت أنهم أعضاء في "قوة أمن كانساس"، وهي جماعة وصفتها بأنها ميليشيا، مضيفة أنهم شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "الصليبيون" بهدف "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين" و"نزع الشعور بالطمأنينة من المسلمين في هذا البلد".

وتابعت أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء آخرين في الميليشيا، لكنهم لم ينجحوا، وأن واحدا ممن حاولوا تجنيدهم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمر.

المصدر: رويترز

نادر همامي