بلجيكا: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى قناة دائمة للحوار السياسي مع روسيا

عبر رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشال، عن دعمه لإقامة قناة سياسية دائمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لبحث الخلاقات القائمة بين الجانبين.

وقال ميشال في ختام الجلسة العامة الأولى لقمة الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم الخميس في بروكسل: "نتحدث كثيرا عن روسيا، لكننا نتحدث قليلا معها. لا يمكننـا أن نكون ساذجين، علينا إقامة قناة دائمة للحوار السياسي الرفيع المستوى مع روسيا لبحث الاختلافات الكبيرة الموجودة بيننا".

واعتبر ميشال أن "روسيا تلعب دورا مؤججا للمشاكل على الحدود الجنوبية والشرقية للاتحاد الأوروبي، ونشعر بعواقب أفعالها، مع ذلك إذا أردنا استقرار الوضع، مثلا، في ليبيا، فعلينا التحدث مع روسيا والاستفادة من نفوذها لأنها لاعب هام في المنطقة".

وفيما يتعلق بقضية تسميم عميل الاستخبارات الروسية البريطانية المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وصف رئيس الوزراء البلجيكي ما حدث لسكريبال بـ"واقعة خطيرة جدا يجب النظر فيها ولا بد من أن تكون لها آثار".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا