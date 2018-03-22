القمة الأوروبية تطالب "فيسبوك" بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين

طالبت قمة الاتحاد الأوروبي شركة "فيسبوك" بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين على خلفية الفضيحة المتعلقة بتسريب بيانات ملايين المستخدمين لشركة بريطانية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي له في ختام قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "من الواضح بالنسبة لكافة الزعماء أن البيانات الشخصية للمواطنين يجب حمايتها بشكل كامل. ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تياني أنه دعا رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ ليقدم التوضيحات بشأن القضية للبرلمان الأوروبي، ويطلع البرلمانيين على الخطوات التي اتخذها لمنع استخدام بيانات المستخدمين بصورة غير شرعية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات مماثلة من قبل المشرعين الأمريكيين إلى زوكربرغ بهذا الشأن.

هذا، وكانت هناك تقارير إعلامية حول أن شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية جمعت بيانات شخصية لحوالي 50 مليونا من مستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، ودعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

إقرأ المزيد

كما بثت القناة الرابعة البريطانية تقريرا حول تلقي موظفي الشركة رشاوى مقابل الإساءة إلى سمعة مختلف الشخصيات السياسية.

وكان مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ قد أكد أن الشركة ستتخذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر: تاس

أنطون زوييف