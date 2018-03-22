ترامب مستعد لتقديم شهادات ضمن التحقيق حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لتقديم شهادات في إطار التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2016.

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للإجابة عن أسئلة النائب الخاص، روبيرت مولر، حول صلاته مع روسيا: "أود القيام بذلك".

يذكر أن مولر يقود، منذ مايو 2017، تحقيقا مستقلا خاصا في دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والصلات بين الرئيس الحالي والحكومة الروسية.

كما تجري عمليات التحقيق في هذه الملفات في كل من مجلسي النواب والشيوخ للكونغرس الأمريكي.

ونفى ترامب ومساعدوه مرارا تكرارا وجود أي صلات غير شرعية له بموسكو في فترة الحملة الانتخابية، كما دحضت روسيا الادعاءات حول محاولاتها التأثير على سير السباق الرئاسي.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان