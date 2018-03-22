النواب الأمريكي ينشر تقريرا جمهوريا حول نتائج "التحقيق الروسي"

صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي اليوم على نشر تقرير جمهوري بخصوص نتائج التحقيق في "تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016".

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان ممثلي الحزب الجمهوري في اللجنة عن استكمال عملهم على التقرير، مشيرين إلى غياب أية أدلة على وجود تنسيق أو تعامل أو تواطؤ بين موسكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء حملته الانتخابية، وإلى أنهم لا يوافقون على استنتاجات الاستخبارات الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يقدم امتيازات إلى المرشح الجمهوري ترامب.

وسبق أن نشر الديمقراطيون في اللجنة تقريرهم بخصوص "التحقيق الروسي"، متهما الجمهوريين بإغلاق التحقيق مبكرا.

ووصف زعيم الديمقراطيين في اللجنة آدم شيفت التقرير الجمهوري بأنه "مسيسا تماما"، واصفا "التحقيق الروسي" بأنه "فصل محزن".

ويحمل التقرير الجمهوري روسيا المسؤولية عن شن هجمات إلكترونية وحملة دعائية في مواقع التواصل الاجتماعي بغية "غرس بذور الشقاق"، مشددا على أن موسكو متورطة في هجمات إلكترونية على مؤسسات سياسية أمريكية عامي 2015 و2016 وتسريب وثائق مسروقة، ما يشكل تهديدا خطيرا على الانتخابات المستقبلية.

وشدد التقرير على أن لقاءات بين أعضاء في حملة ترامب الانتخابية ومسؤولين روس لا تدل على وجود أي تأمر أو تنسيق بين المرشح الجمهوري وموسكو، منتقدا سبل تعامل السلطات التنفيذية مع "التدخل الروسي".

وكانت موسكو قد أنكرت غير مرة اتهامات الجانب الأمريكي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، مصرة على أن واشنطن لم تقدم أي أدلة تذكر على صدقية ادعاءاتها.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف