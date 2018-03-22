واشنطن تدرج خبيرا كيميائيا فرنسيا على لائحة الإرهاب

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فرنسي تتهمه بمساعدة تنظيم "داعش" على نشر أسلحة كيميائية في ميدان المعارك في سوريا وأدرجته على لائحة الارهاب العالمية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن الفرنسي جو أسبرمان، خبير بارز في الأسلحة الكيميائية لدى تنظيم "داعش"، وأشرف على إنتاج أسلحة كيميائية لنشرها على خط الجبهة في سوريا لحساب التنظيم.

وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية حسب لائحتها، أن جو أسبرمان ولد بين 1986 و1988 في محيط مدينة كان، جنوب شرق فرنسا.

وإلى جانب أسبرمان، أدرجت وزارة العدل أيضا "كتيبة الإمام البخاري" الجماعة المسلحة التي تعتبرها حليفة لتنظيم القاعدة وأكبر قوة مقاتلة أوزبكية في سوريا.

المصدر: أ ف ب