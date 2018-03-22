مظاهرات متواصلة ضد التجنيد الإلزامي للمتدينين في إسرائيل

اشتبك مئات المتظاهرين الأرثوذكس "المتطرفين" الإسرائيليين مع الشرطة في منطقة" بني براك" خلال احتجاجات ضد التجنيد العسكري الإلزامي لطلاب الإكليريكية في إسرائيل.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الشرطة احتجزت 6 من المتظاهرين خلال تصاعد الاشتباكات العنيفة بينهما.

החלה הפגנת הפלג הירושלמי ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה ערוכה במקום כדי למנוע את חסימת הכביש. נהג מונית יצא ממכוניתו עם קרש כדי להרביץ למפגינים @uriyaelkpic.twitter.com/ktCPfSSOgw — כאן חדשות (@kann_news) 22 марта 2018 г.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من إغلاق الطريق الرئيسي في المنطقة.

הפגנת הפלג הירושלמי בבני ברק: המשטרה עצרה 20 מפירי סדר שזרקו אבנים לעבר שוטרים וחסמו את הכביש @sharonidan@uriyaelkpic.twitter.com/htlr75GERS — כאן חדשות (@kann_news) 22 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

نادين بطحة