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مظاهرات متواصلة ضد التجنيد الإلزامي للمتدينين في إسرائيل

أخبار العالم

مظاهرات متواصلة ضد التجنيد الإلزامي للمتدينين في إسرائيل
Reuters Ammar Awad
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اشتبك مئات المتظاهرين الأرثوذكس "المتطرفين" الإسرائيليين مع الشرطة في منطقة" بني براك" خلال احتجاجات ضد التجنيد العسكري الإلزامي لطلاب الإكليريكية في إسرائيل.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الشرطة احتجزت 6 من المتظاهرين خلال تصاعد الاشتباكات العنيفة بينهما.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من إغلاق الطريق الرئيسي في المنطقة.

المصدر: وكالات

نادين بطحة

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