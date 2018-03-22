 
مباشر
عاجل
ترامب يوقع على مرسوم تجاري يفرض رسوما جديدة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة

مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

أخبار العالم

مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
Reuters / Giampiero Sposito
مقاتلات حربية إيطالية من طراز يوروفايتر F-2000
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0ku

اعترضت مقاتلات حربية إيطالية من طراز يوروفايتر F-2000، الخميس، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من طراز بوينغ 777 إثر فقدانها الاتصال مع وكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أن وكالة النقل الجوي الإيطالية فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الفرنسية Air France، وقد تم اعتراضها فوق سماء لومباردي.

وأفادت بأن المقاتلات حددت هوية الطائرة وأكدت معاودتها الاتصال بوكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأشارت الدفاع الإيطالية إلى أن المقاتلات انطلقت مباشرة إثر تلقيها أمرا من مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للناتو.

كما أكدت أنه ومن أجل تقليل وقت عملية التدخل، اخترقت المقاتلات الإيطالية حاجز الصوت، مبينة أن الظروف المناخية والرياح ودرجات الحرارة عززت انتشار موجة الصدمة ما جعلها مسموعة على الأرض.

المصدر: وزارة الدفاع الإيطالية

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة