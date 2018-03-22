مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

اعترضت مقاتلات حربية إيطالية من طراز يوروفايتر F-2000، الخميس، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من طراز بوينغ 777 إثر فقدانها الاتصال مع وكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أن وكالة النقل الجوي الإيطالية فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الفرنسية Air France، وقد تم اعتراضها فوق سماء لومباردي.

وأفادت بأن المقاتلات حددت هوية الطائرة وأكدت معاودتها الاتصال بوكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأشارت الدفاع الإيطالية إلى أن المقاتلات انطلقت مباشرة إثر تلقيها أمرا من مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للناتو.

كما أكدت أنه ومن أجل تقليل وقت عملية التدخل، اخترقت المقاتلات الإيطالية حاجز الصوت، مبينة أن الظروف المناخية والرياح ودرجات الحرارة عززت انتشار موجة الصدمة ما جعلها مسموعة على الأرض.

#UltimOra - #DifesaAerea: decollo immediato per due velivoli caccia dell'Aeronautica Militare. Due F-2000 Eurofighter hanno intercettato un velivolo francese sui cieli della #Lombardia, superando la barriera del suono. pic.twitter.com/nK7kXdw8oS — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) 22 марта 2018 г.

المصدر: وزارة الدفاع الإيطالية

ياسين بوتيتي