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أمريكا تخصص 1.6 مليار دولار لبناء جدار"ترامب" مع المكسيك

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أمريكا تخصص 1.6 مليار دولار لبناء جدار
AFP ©2018 / Zach Gibson
الكابيتول
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خصص الكونغرس الأمريكي في مشروع الميزانية الجديدة، مبلغ 1.6 مليار دولار لبناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك، وهو حلم الرئيس دونالد ترامب وأحد أكثر وعوده الانتخابية إثارة للجدل..

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في هامبورغ - 7 يوليو 2017 - ترامب مخاطبا رئيس المكسيك: "هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك"

واتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس على الخطوط العريضة لميزانية 2018، وخصصوا من ضمن اتفاقهم 1.6 مليار دولار لبناء الجدار الفاصل مع المكسيك، لكن ومع أن هذه الأموال بعيدة جداً عن مبلغ الـ 25 مليار دولار الذي طلبته الإدارة أصلاً من الكونغرس لهذه الغرض، إلا أن الديمقراطيين الذين عارضوا تخصيص أي مبلغ مالي لبناء الجدار، اضطروا للتنازل والموافقة عليه أثناء عملية التفاوض على الميزانية.

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الجدار مع المكسيك المكسيك لن تدفع تكلفة بناء جدار ترامب على الحدود

ويقول الجمهوريون إنه سيتم بهذه الأموال بناء حتى 90 ميلاً (144 كم) من "الحواجز المادية"، لتحل محل الحواجز المنخفضة الحالية. ويرد الديمقراطيون على ذلك بالقول إن الأموال لن تذهب إلى بناء الجدار الإسمنتي الذي وعد به ترامب.

وكان بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب، أحد الوعود الأساسية لحملة ترامب الانتخابية، لكن هذا الوعد أثار الكثير من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخصوصا مع الرئيس المكسيكي الذي يرفض قطعيا طلب الرئيس الأمريكي تحمل كلفة بناء هذا الجدار.

 المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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