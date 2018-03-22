الكشف عن صورة القمر الصناعي العسكري المصري الجديد المنطلق من روسيا

كشف موقع "space.skyrocket" الشهير المتخصص في شؤون الفضاء والأقمار الصناعية، عن الصورة الأولى للقمر الصناعي المصري العسكري الجديد "EgyptSat-A"، والمقرر إطلاقه من روسيا عام 2019.

ونشر الموقع مواصفات القمر الصناعي المصري، وصورة خاصة له من مؤسسة إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية "إينيرغيا"، موضحا أن هذا القمر يعد الثالث لمصر.

ويفترض أن يحل القمر الصناعي "Egyptsat-A" لاستشعار الأرض عن بعد محل القمر الصناعي المفقود "Egyptsat-2 " الذي انقطع الاتصال به في أبريل عام 2015.

وكانت شركة "إينيرغيا" الروسية للفضاء والصواريخ قد أعلنت في مايو/ أيار 2016 أنها باشرت بتصنيع القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A" لاستشعار الأرض عن بعد، على حساب أموال تأمين القمر الصناعي المفقود، التي تبلغ حسب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الجانبين الروسي والمصري نحو 100 مليون دولار.

يذكر أن القمر الصناعي " Egyptsat-A " سيكون نسخة مطورة لسابقه Egyptsat -2 . وسيحصل القمر الصناعي الجديد بصورة خاصة على نظام الكتروني بصري مطور، ومنظومة قيادة مطورة، وجهاز اتصال مطور، وبطاريات شمسية بمردود مرتفع، الأمر الذي سيوسع قدرة القمر الصناعي على تصوير سطح الأرض وسيزيد من إنتاجية عملية التصوير ودقتها في المناطق الجبلية. وعند ذلك تزداد حصة المواد الروسية التصنيع المستخدمة لدى إنتاج القمر الصناعي.

المصدر: RT