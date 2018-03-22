الكونغرس الأمريكي يخصص أموالاً لـ "مواجهة النفوذ الروسي"

يعتزم الكونغرس الأمريكي تخصيص 250 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي"، وفقاً لمشروع الميزانية الأمريكية لعام 2018، الذي تم تعميمه بعد توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري عليه.

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وجاء في مشروع الموازنة الأمريكية: "ينبغي تخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دولار لصندوق مواجهة النفوذ الروسي.. وبرامج لتعزيز قدرات قوات إنفاذ القانون والأمن في أوروبا وأوراسيا، وكذلك لتعزيز التعاون الأمني ​​بين هذه البلدان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، سوف تخصص هذه الأموال لـ "برامج تعزيز الديمقراطية في روسيا".

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كما مدد الكونغرس الحظر على المساعدات المالية إلى الاتحاد الروسي، وكذلك الحظر على تعاون البنتاغون مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة، وفرض قيود على مواد أخرى للتعاون مع روسيا.

وأمام مجلسي الكونغرس وقت حتى نهاية يوم الجمعة لاعتماد مشروع الميزانية المذكور، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية ستبقى مجددا بدون تمويل. وبعد إقرار هذه الميزانية من قبل مجلسي الكونغرس، يجب إحالتها للبيت الأبيض كي يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس