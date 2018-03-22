 
مباشر

الكونغرس الأمريكي يخصص أموالاً لـ "مواجهة النفوذ الروسي"

أخبار العالم

الكونغرس الأمريكي يخصص أموالاً لـ
AP J. Scott Applewhite
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0h7

يعتزم الكونغرس الأمريكي تخصيص 250 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي"، وفقاً لمشروع الميزانية الأمريكية لعام 2018، الذي تم تعميمه بعد توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري عليه.

إقرأ المزيد
الكونغرس الأمريكي أعضاء في الشيوخ الأمريكي يدعون للتفاوض مع روسيا بعد تصريح بوتين بشأن السلاح النووي الجديد

وجاء في مشروع الموازنة الأمريكية: "ينبغي تخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دولار لصندوق مواجهة النفوذ الروسي.. وبرامج لتعزيز قدرات قوات إنفاذ القانون والأمن في أوروبا وأوراسيا، وكذلك لتعزيز التعاون الأمني ​​بين هذه البلدان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، سوف تخصص هذه الأموال لـ "برامج تعزيز الديمقراطية في روسيا".

إقرأ المزيد
الديمقراطيون يحثون ترامب على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

كما مدد الكونغرس الحظر على المساعدات المالية إلى الاتحاد الروسي، وكذلك الحظر على تعاون البنتاغون مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة، وفرض قيود على مواد أخرى للتعاون مع روسيا.

وأمام مجلسي الكونغرس وقت حتى نهاية يوم الجمعة لاعتماد مشروع الميزانية المذكور، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية ستبقى مجددا بدون تمويل. وبعد إقرار هذه الميزانية من قبل مجلسي الكونغرس، يجب إحالتها للبيت الأبيض كي يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة