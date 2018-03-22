أمريكا تقدم أسلحة فتّاكة لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار!

خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 420 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، عدا عن 200 مليون دولار للأسلحة الفتّاكة والمعدات العسكرية، وأكثر من 105 ملايين لدعم جورجيا، في مشروع ميزانية 2018.

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وجاء في مشروع الموازنة الذي تم توزيعه في الكونغرس للتوافق المبدئي عليه من الجمهوريين والديمقراطيين: "يجب تقديم ما لا يقل عن 105 ملايين و325 ألف دولار على شكل مساعدة لجورجيا.. كما يجب تقديم ما لا يقل عن 420 مليونا و700 ألف كمساعدة لأوكرانيا".

وهذه الأرقام لا تشمل 200 مليون دولار مساعدات عسكرية خصصها الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة فتّاكة، وفقا لمسودة ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، التي وزعت في الكونغرس بعد الموافقة المسبقة عليها من الجمهوريين والديمقراطيين.

ويتم تخصيص الأموال للبنتاغون بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل النفقات، بما في ذلك "الأسلحة الفتاكة الدفاعية" لأوكرانيا، والتدريب العسكري، والخدمات اللوجستية، والدعم في مجال الاستطلاعات، واستبدال الأسلحة التي سبق أن قدمتها الولايات المتحدة.

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وفي الوقت نفسه، تُفرض على هذه المساعدات العسكرية قيود معينة، على سبيل المثال، يُحظر على أوكرانيا نقل أو بيع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز (MANPADS).

وأمام مجلسي الكونغرس وقت حتى انتهاء يوم الجمعة من أجل قبول الميزانية وعدم ترك الحكومة الفيدرالية دون تمويل. وبعد ذلك يجب أن يتم التوقيع على الميزانية من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت في وقت سابق بالفعل، على توريد الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات من طراز جافلين. وقال رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو إن كييف تتوقع استلام أسلحة من الولايات المتحدة في عام 2018.

وفي موسكو قال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لوكالة نوفوستي، إن روسيا تشعر بالقلق من خطط الولايات المتحدة لتقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا الغارقة في حرب أهلية مع مواطنيها في دونباس.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس