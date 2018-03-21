واشنطن تعد خططا تحسبا لفشل المحادثات بشأن نووي إيران

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء قوله، إن الولايات المتحدة تعد خططا للطوارئ تحسبا لفشل المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي الذي لم تأت الوكالة على ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي مع إيران لكن واشنطن غير متأكدة من نجاحها.

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الأخير عقد في فيينا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حدد في 12 يناير الماضي مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران للاتفاق على إصلاح عيوب وصفها بـ"المروعة"، في الاتفاق الذي أبرم عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما، وهدد ترامب برفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة