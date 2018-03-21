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ترامب عن العلاقات مع روسيا: السلام من خلال القوة!

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ترامب عن العلاقات مع روسيا: السلام من خلال القوة!
AFP Olivier Douliery
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكالمته الهاتفية الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تكون قوية لتحقيق السلام مع روسيا.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اتصلت بالرئيس الروسي بوتين لأهنئه على فوزه بالانتخابات... وفقد الإعلام المزيف صوابه لأنهم كانوا يريدون أن أنتقده بشدة. وإنهم خاطئون"!

وأضاف ترامب: "التواصل مع روسيا (ومع الآخرين) أمر جيد وليس سيئا...وبإمكانهم المساعدة في حل المشاكل مع كوريا الشمالية وأوكرانيا وداعش وإيران وحتى سباق التسلح القادم".

وأشار إلى أن الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما ووزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون، لم ينجحوا بإقامة التواصل مع روسيا. وكتب أن "بوش حاول التواصل، ولكن لم يكن لديه الذكاء. وحاول أوباما وكلينتون، ولكن لم يكن لديهما ما يكفي من الطاقة أو الكيمياء (تذكروا إعادة إطلاق العلاقات)".

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صورة من الأرشيف ترامب يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات ويبحث معه الحد من سباق التسلح

وخلص ترامب في تغريدته بالقول: "السلام من خلال القوة"!

هذا، وكان ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الثلاثاء، هنأه فيها بالفوز في انتخابات الرئاسة، وبحث معه موضوع الحد من سباق التسلح والأزمتين السورية والأوكرانية والوضع المتعلق بكوريا الشمالية.

المصدر: حساب دونالد ترامب على "تويتر"

أنطون زوييف

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