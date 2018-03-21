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الشرطة الأمريكية: المشتبه بتنفيذه هجمات تكساس فجّر نفسه

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الشرطة الأمريكية: المشتبه بتنفيذه هجمات تكساس فجّر نفسه
SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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أعلنت السلطات الأمريكية أن المشتبه بتنفيذه تفجيرات عبر طرود بريدية مفخخة في ولاية تكساس جنوب البلاد، فجّر نفسه داخل سيارته حين حاصرته الشرطة مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الشرطة في أوستين عاصمة ولاية براين مانلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "السلطات تابعت تحركات المشتبه به ونشرت فرقا من القوات الخاصة في محيط موقع إقامته في فندق، لكن الرجل بدأ بالتحرك في سيارته، وفجّر نفسه داخلها عندما حاصرته قوات الأمن".

وأضاف مانلي أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء التفجير.

وذكر مانلي أن المشتبه به شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما، لكنه رفض الكشف عن اسمه حتى تتحقق الفرق الطبية من هويته وتبلغ عائلته.

وأضاف أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأنه يتم التأكد حاليا مما إذا كان المشتبه به عمل بمفرده أو بمشاركة غيره .

ووفقا لرئيس الشرطة، فدوافع منفذ التفجيرات لا تزال مجهولة، ويجري استيضاحها.

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وكان شخصان لقيا مصرعهما وجرح آخرون في سلسلة تفجيرات لطرود بريدية مفخخة، وضعها مجهولون في مناطق مختلفة من أوستين، منذ بداية الشهر الحالي.

من جهته، أعرب مكتب التحقيقيات الفدرالي عن قلقه إزاء احتمال أن تكون هناك طرود بريدية مفخخة أخري لم يعثر عليها بعد.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق وقوع سلسلة تفجيرات في أوستن، لا صلة لها بالإرهاب.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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