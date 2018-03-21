الشرطة الأمريكية: المشتبه بتنفيذه هجمات تكساس فجّر نفسه

أعلنت السلطات الأمريكية أن المشتبه بتنفيذه تفجيرات عبر طرود بريدية مفخخة في ولاية تكساس جنوب البلاد، فجّر نفسه داخل سيارته حين حاصرته الشرطة مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الشرطة في أوستين عاصمة ولاية براين مانلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "السلطات تابعت تحركات المشتبه به ونشرت فرقا من القوات الخاصة في محيط موقع إقامته في فندق، لكن الرجل بدأ بالتحرك في سيارته، وفجّر نفسه داخلها عندما حاصرته قوات الأمن".

وأضاف مانلي أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء التفجير.

LIVE: Austin bombing suspect dead; other devices may be out there, police say https://t.co/l8bqptqQAZpic.twitter.com/WWDnRi5col — KVUE News (@KVUE) March 21, 2018

وذكر مانلي أن المشتبه به شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما، لكنه رفض الكشف عن اسمه حتى تتحقق الفرق الطبية من هويته وتبلغ عائلته.

وأضاف أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأنه يتم التأكد حاليا مما إذا كان المشتبه به عمل بمفرده أو بمشاركة غيره .

ووفقا لرئيس الشرطة، فدوافع منفذ التفجيرات لا تزال مجهولة، ويجري استيضاحها.

إقرأ المزيد

وكان شخصان لقيا مصرعهما وجرح آخرون في سلسلة تفجيرات لطرود بريدية مفخخة، وضعها مجهولون في مناطق مختلفة من أوستين، منذ بداية الشهر الحالي.

من جهته، أعرب مكتب التحقيقيات الفدرالي عن قلقه إزاء احتمال أن تكون هناك طرود بريدية مفخخة أخري لم يعثر عليها بعد.

PLEASE SHARE: While the suspect in the series of #Austinbomings is dead, @Austin_Police is asking people to remain vigilant. They say it's not known where he's been in the past 24 hours! Here's what a suspicious package might look like. https://t.co/t0n3tQi28xpic.twitter.com/rth8QnttGX — KVUE News (@KVUE) March 21, 2018

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق وقوع سلسلة تفجيرات في أوستن، لا صلة لها بالإرهاب.

المصدر: وكالات

متري سعيد