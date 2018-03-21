ترامب يتفق مع ماكرون على "محاسبة" روسيا على قضية سكريبال
AFP LUDOVIC MARIN
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بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ضرورة اتخاذ خطوات لـ "محاسبة" روسيا على قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض في اعقاب المكالمة الهاتفية اليوم الأربعاء، أن "الرئيسين جددا التأكيد على تضامنهما مع بريطانيا في ظل استخدام روسيا للسلاح الكيميائي ضد مواطنين على الأراضي البريطانية واتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات لمحاسبة روسيا".
يتبع..
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