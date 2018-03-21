ميركل: على ألمانيا إقامة علاقة جديدة مع روسيا

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاغ) أن الحكومة الألمانية الجديدة، عليها إقامة علاقات مع روسيا على أساس جديد.

وقالت ميركل في هذا الصدد: "من الضروري إقامة علاقة جديدة مع روسيا، ومواصلة العمل على تنفيذ اتفاقات مينسك، والحفاظ على سيادة أوكرانيا".

وتنص اتفاقيات مينسك، على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الأوكراني (الحكومة الأوكرانية من جانب، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين "المعلنتين من جانب واحد" من جانب آخر)، وسحب الأسلحة وصدور العفو العام، واستئناف العلاقات الاقتصادية (بين الطرفين)، وتنفيذ إصلاح دستوري عميق في أوكرانيا، يؤدي إلى جعل السلطة لا مركزية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص بمقاطعتي "دونيتسك" و"لوغانسك".

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وتصر السلطات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الحدود مع روسيا، بذريعة الدواعي الأمنية رغم أن الاتفاقات تنص على حصول ذلك فقط بعد إجراء الانتخابات في دونباس.

المصدر: وكالات

إياد قاسم