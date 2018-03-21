الدفاع الروسية: الغرب مستعد للجوء إلى أي وسيلة للإساءة إلى روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة في سوريا وبريطانيا تدل على استعداد الغرب للجوء إلى أي وسيلة للإساءة إلى سمعة روسيا.

وقال قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الروسية حول قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال إن "المقارنة بين تطورات الأحداث في سالزبوري وما نفذ من استفزازات سابقا في الغوطة الشرقية تدفع للاستنتاج الواضح بأن دول الغرب مستعدة للجوء إلى أي وسيلة مشكوك فيها وغير شرعية، للإساءة إلى سمعة الاتحاد الروسي والحكومة الشرعية".

وأشار كيريلوف إلى أن الكشف عن إعداد استفزازات باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا "أحبط خطط التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتوجيه ضربات إلى أهم المواقع العسكرية السورية بهدف تغيير ميزان القوى لصالح ما يسمى بالمعارضة المعتدلة".

وأضاف أنه بعد تحرير الجيش السوري لعدد من المراكز السكنية تم الكشف عن ورشات سرية لصناعة قذائف محشوة بالمواد الكيميائية، مشيرا إلى أن "هذه الورشات صنعت فيها قذائف للقيام باستفزازات وتحميل القوات الحكومية الروسية مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي لاحقا".

وأكد أنه عثر على أكثر من 40 طنا من المواد السامة في المناطق السورية المحررة.

وأشار إلى أن دمشق أكدت رسميا استعدادها للتعاون في التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي، لكن المنظمات الدولية رفضت التعاون مع الحكومة السورية، ما يعتبر في حقيقة الأمر مساعدة للمنظمات الإرهابية في نشاطها الإجرامي.

يتبع..