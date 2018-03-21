لافروف يحصل على كرة قدم لذيذة هدية في عيد ميلاده

هنأ وزير الخارجية الياباني تارو كونو نظيره الروسي سيرغي لافروف بعيد ميلاده الـ68 اليوم بكعكة من الحلوى على شكل كرة القدم.

وكتبت وزارة الخارجية على صفحتها في "تويتر": "تزامنت زيارة سيرغي لافروف إلى طوكيو مع عيد ميلاده، وهنأ وزير الخارجية الياباني نظيره الروسي بعيد ميلاده بحرارة، وأعقب غداء عمل الوزيرين، إهداء الجانب الياباني قالب حلوى على شكل كرة القدم للوزير الروسي، هدية له في عيد ميلاده".

من جهته، ردّ وزير الخارجية الروسي الهدية بأحسن منها، وأهدى مضيفة كرة حقيقية للقدم، وهي الكرة الرسمية للمونديال.

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تبادل الهدايا هذا، جاء مع اقتراب موعد انطلاق مباريات كأس العالم في روسيا في 14 يونيو المقبل.

لافروف معروف بحبه لكرة القدم وهو من مشجعي نادي "سبارتاك" الروسي، وحسب قوله يحاول لعب كرة القدم مرة في الأسبوع على الأقل.

المصدر: وكالات روسية