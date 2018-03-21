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القذافي ونجله سيف الإسلام يشهدان ضد ساركوزي!

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القذافي ونجله سيف الإسلام يشهدان ضد ساركوزي!
Reuters
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احتجز الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتحقيق في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، والتي فتحت عام 2013، ومن المحتمل أن يصدر بحقه اتهام رسمي بالخصوص.

ويمكن أن يتواصل احتجاز ساركوزي للتحقيق 48 ساعة، وقد يصدر ضده اتهام رسمي بتلقي تمويل غير شرعي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .

يذكر أن سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي كان أعلن عام 2011 أن طرابلس مولت حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 ولديها وثائق دامغة بهذا الشأن، بل وطالب باستعادة تلك الأموال.

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هذا التصريح صدر عقب التدخل العسكري لحلف الناتو في الأزمة الليبية، ومسارعة الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي إلى إرسال طائرات بلاده الحربية وقصف القوات التي أرسلها القذافي لاستعادة السيطرة على مدينة بنغازي.

الأمر ذاته وبتفاصيل أوفى أكده الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في تسجيل مسموع خلال حوار مع وسائل إعلام فرنسية قبل وفاته.

المصدر: وكالات + فيسبوك

محمد الطاهر

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