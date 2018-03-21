لاعب إسرائيلي يتحدى مقاطعة إيران بطريقة فريدة!

نشر لاعب كرة القدم الإسرائيلي مائور بازاغلو الثلاثاء على "تويتر" صورة تجمعه بلاعب المنتخب الإيراني أشكان ديجاغاه، أثناء لقائهما في لندن.

وكتب بازاغلي على "تويتر" باللغة العبرية: "في كرة القدم هناك لغة واحدة تخلو من التعصب والحروب، وأنا ولاعب المنتخب الإيراني نظهر هذه اللغة لكم وبصورة مختلفة".

בכדורגל החוקים שונים ויש שפה אחת בלי דעות קדומות ובלי מלחמות. קפטן נבחרת איראן ואני מוכיחים שאפשר אחרת

🇮🇷 ✌🏼 🇮🇱 pic.twitter.com/1xaMWZlQqP — Maor Buzaglo (@MaorBuzaglo11) 18 марта 2018 г.

وكان اللاعب الإسرائيلي في رحلة علاجية في لندن، والتقط صورته التي تجمعه باللاعب ديجاغاه الذي يلعب لنادي "نوتنجهام فورست" في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

يذكر أن ديجاغاه الذي يحمل الجنسية الألمانية ويلعب في فريق فولفسبورغ الألماني، لقي الكثير من الانتقادات في الوسط اليهودي، على خلفية رفضه المشاركة ضمن منتخب ألمانيا تحت سن 21، في مواجهة منتخب إسرائيل في تل أبيب عام 2007.

وصرح ديجاغاه آنذاك، بأنه رفض ملاقاة الفريق الإسرائيلي في تل أبيب، خوفا من اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية، وتفاديا للموقف الإيراني المقاطع لإسرائيل.

ويقاطع الرياضيون الإيرانيون نظراءهم الإسرائيليين في المحافل الرياضية الدولية، واستبعد المنتخب الإيراني اثنين من لاعبيه المنتسبين لنادي "بانيونيوس" اليوناني، لمشاركتهما في مباراة ضد فريق إسرائيلي في أغسطس الماضي.

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المصدر: وكالات

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