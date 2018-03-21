الفلبين.. 19 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة عن أحد الجسور

أعلنت الشرطة الفلبينية أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، جراء سقوط حافلة في أحد الوديان جنوبي العاصمة مانيلا مساء الثلاثاء.

وأوضح مدير الشرطة الإقليمية رومي ايستيبا الأربعاء، أن الحافلة انحرفت وكسرت حاجز السلامة على الجسر الذي كانت تعبره وسقطت في منحدر صخري بعمق 15 مترا في منطقة أوسيدنتال ميندورو.

LTFRB: May dalawang bus ang Dimple Star na babyahe sana, pero nung chineck namin, kalbo na ang ibang gulong | #CNNPHBalitaan live https://t.co/9rPfyWsjsGpic.twitter.com/1dEy9j6eHr — CNN Philippines (@cnnphilippines) ٢١ مارس، ٢٠١٨

Patay ang 19 na katao matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Occidental Mindoro https://t.co/Py7cftWhnspic.twitter.com/4kuImmlFQ6 — CNN Philippines (@cnnphilippines) ٢١ مارس، ٢٠١٨

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ولفت إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث نجم عن خطأ بشري أو فني.

المصدر: وكالات

أحمد باديان