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الفلبين.. 19 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة عن أحد الجسور

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الفلبين.. 19 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة عن أحد الجسور
Reuters
الفلبين- صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الفلبينية أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، جراء سقوط حافلة في أحد الوديان جنوبي العاصمة مانيلا مساء الثلاثاء.

وأوضح مدير الشرطة الإقليمية رومي ايستيبا الأربعاء، أن الحافلة انحرفت وكسرت حاجز السلامة على الجسر الذي كانت تعبره وسقطت في منحدر صخري بعمق 15 مترا في منطقة أوسيدنتال ميندورو.

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ولفت إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث نجم عن خطأ بشري أو فني.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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