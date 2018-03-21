لافروف "يعترف" بالتدخل في "الأجواء" اليابانية!

"اعترف" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته إلى اليابان بأنه تدخل في شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين.

وردا على ملاحظة لنظيره الياباني تارو كانو خلال غداء عمل اليوم الأربعاء في طوكيو أن الضيف الروسي جلب معه الثلج إلى اليابان، قال لافروف مازحا: "طالما لم نتدخل في انتخاباتكم، قررنا التدخل في طقسكم!".

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وتأتي زيارة لافروف إلى طوكيو تمهيدا لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى موسكو في مايو المقبل لمواصلة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والاستجابة للتحديات الأمنية إقليميا ودوليا.

المصدر: الخارجية الروسية