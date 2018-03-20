نتنياهو: المهاجرون الأفارقة أخطر من إرهابيي سيناء!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر النقب في جنوب إسرائيل، أن سياج سيناء الفاصل ساهم في تصدي الإرهابيين والمهاجرين الأفارقة الذي وصفهم بأنهم أخطرمن داعش.

وقال نتنياهو في خطاب: "لو لم يوجد هذا السياج، لكنا عالقين في بؤرة خطر الهجمات الإرهابية في سيناء".. "أسوء القضايا (التي تواجهنا هي توافد المهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر الحدود من إفريقيا بأعداد كبيرة.

بدون هذا الجدار لواجهنا مشكلة كبيرة جدا عبارة عن هجمات إرهابية كانت ترتكبها العناصر الإرهابية العاملة في سيناء وموجات من المتسللين الأفارقة غير الشرعيين كانت تجرف البلاد وهذا شيء خطير للغاية إلا أن الجدار الأمني الذي أقيم على طول الحدود المصرية حال دون ذلك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 20 марта 2018 г.

قلت في مؤتمر النقب الذي أقيم اليوم في مدينة ديمونا:



إسرائيل محاطة ببؤر إسلامية متطرفة ولذلك علينا أن نحمي حدودنا. قد أكملنا مشروعا عملاقا وهو إقامة جدار على طول أكثر من 200 كيلومتر على محاذاة حدودنا مع سيناء. pic.twitter.com/coRIUZ2Qul — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 20 марта 2018 г.

وتساءل نتنياهو بخصوص المهاجرين الأفارقة في خطابه قائلا: "كيف لنا أن نكون دولة يهودية وديمقراطية التي وعدنا بها في الوقت الذي يتوافد إلينا من 100 إلى 50 ألف متسلل في السنة!؟! ويمكن أن يصلوا إلى 1.5 مليون شخص أيضاً.

وكان نتنياهو أعلن مطلع السنة الحالية إطلاق برنامج لترحيل المهاجرين، عبر تخييرهم بين المغادرة طوعا أو سجنهم لفترة غير محددة.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن البرنامج يستثني الفتيات القاصرات ووالديهن من خطة الحكومة.

وتؤكد أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية وجود أربعة آلاف طفل وضعهم مخالف للقانون إلى جانب 38 ألفا من البالغين غالبيتهم من إريتريا والسودان.

المصدر:وكالات

نادين بطحة