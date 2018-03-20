مسؤول أوروبي: لا عقوبات جديدة ضد روسيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي

ذكر مسؤول أوروبي رفيع أن بريطانيا لم تطلب من الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه، قوله إنه لا يتوقع مناقشة عقوبات إضافية ضد روسيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن جدول أعمال المناقشات المتعلقة بروسيا سيشمل بحث سبل تعزيز دفاع الاتحاد الأوروبي أمام "الهجمات الهجينة".

ومن المتوقع أن يجدد الزعماء الأوروبيون خلال القمة في بروكسل بعد غد الخميس تأكيد تضامنهم مع بريطانيا فيما يخص قضية سيرغي سكريبال.

هذا، وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال مع ابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري. واتخذت عددا من الخطوات ضد روسيا، بما فيها طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

بدورها، طالبت روسيا الجانب البريطاني بتقديم معلومات حول قضية سكريبال، وتسوية القضية في إطار المنظمات الدولية المعنية ووفقا للقانون الدولي، وردت بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروس.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف