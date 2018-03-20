الأمير هاري وخطبيته أصبحا أقرب إلى المشردين

قرر الأمير البريطاني هاري وخطيبته، إطلاق منتجات تذكارية لجمع النقود لمصلحة مشردي ويندسور، بعد اقتراح شرطة المدينة طرد جميع المشردين من شوارع ويندسور قبل موعد زواج الأمير.

ووفقا لصحيفة " Daily Mail"، فقد صممت العلامة التجارية غير الربحية "For Richer, For Poorer" أكوابا حصرية وقمصانا وأطباقا بمناسبة يوم الزفاف الملكي (عقد الأمير هاري قرانه على خطيبته ميغان ماركل).

وستباع هذه المنتجات التذكاريات بمبالغ من 13 وحتى 55 دولارا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار طبق هدية خاصة، تبلغ قيمته حوالي سبعة آلاف دولار. ومن المتوقع أن تغطي عائدات بيع هذه الأطباق جميع تكاليف الإيجار السنوي لإسكان شخص مشرد.

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يشار إلى أن حفل خطوبة الأمير هاري على ميغان كان في نوفمبر 2017. ومن المقرر عقد قرانهما في 19 مايو 2018.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم