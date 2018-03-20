تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بتحطم طائرة تابعة لفريق سلاح الجو الملكي البريطاني (Red Arrows) في ويلز الواقعة ضمن المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "علمنا بحادث اليوم الذي وقع لطائرة هوك في قاعدة فالي لسلاح الجو الملكي.. نحن نحقق في هذا الحادث".

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 20 марта 2018 г.

ووفقا لقناة Sky News، فقد تمكن طاقم الطائرة من القفز قبل تحطمها.

المصدر: RT

إياد قاسم