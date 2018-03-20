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تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني

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تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني
Reuters China Stringer Network
طائرات تابعة لفريق سلاح الجو الملكي البريطاني (Red Arrows)
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أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بتحطم طائرة تابعة لفريق سلاح الجو الملكي البريطاني (Red Arrows) في ويلز الواقعة ضمن المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "علمنا بحادث اليوم الذي وقع لطائرة هوك في قاعدة فالي لسلاح الجو الملكي.. نحن نحقق في هذا الحادث".

ووفقا لقناة Sky News، فقد تمكن طاقم الطائرة من القفز قبل تحطمها.

المصدر: RT

إياد قاسم

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