الخارجية الروسية تدعو السفراء الأجانب للاجتماع غدا

أعلنت الخارجية الروسية أنها تدعو كافة السفراء الأجانب للاجتماع غدا الأربعاء لمناقشة تصريحات لندن حول استخدام مواد سامة على أراضيها، والمتعلقة بقضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون الوضع المتعلق بتصريحات بريطانيا حول استخدام مواد سامة على أراضيها".

وأضافت أنه من المقرر خلال لقاء السفراء مع كبار المسؤولين في الخارجية الروسية وخبراء قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح، إطلاع ممثلي الدول الأجنبية على وجهة النظر الروسية، والرد على الأسئلة المحتملة، وطرح الأسئلة الموجودة لدى الجانب الروسي".

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وأكدت المتحدثة أنه "للأسف لا يعلم أحد حتى الآن، على الرغم من توجيه الاستفسارات إلى لندن، ما هي المادة التي استخدمت في سالزبوري"، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الآراء والتقييمات وافتراضات الخبراء بخصوص هذا الموضوع، والتي تتناقلها وسائل إعلام.

ولفتت إلى أن "طرح الفرضيات في هذا الموضوع يصرف الانتباه عن الموضوع الرئيسي ألا وهو رفض بريطانيا تقديم أي حقائق سوى الاتهامات التي توجه بوقاحة".

هذا، وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال مع ابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري. وتحدثت بريطانيا عن استخدام غاز أعصاب تم تطويره ضمن برنامج "نوفيتشوك" السوفيتي.

وطالبت روسيا الجانب البريطاني بتقديم معلومات حول قضية سكريبال، وتسوية القضية في إطار المنظمات الدولية المعنية ووفقا للقانون الدولي، فيما اتخذت لندن إجراءات ضد موسكو، ردت عليها الأخيرة بالمثل.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف