"فيس بوك" ساعد أوباما في انتخابات 2012

قالت كارول دافيدسن مديرة التحليلات الإعلامية لدى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن شركة "فيس بوك" سمحت لفريق أوباما باستخدام الموقع لحصد حجم كبير من المعلومات في 2012.

وذكرت أن شركة "فيس بوك" سمحت بسحب معلومات كثيرة من موقعها خلال الحملة الانتخابية لأوباما بطرق كان من الممكن حظرها، وذلك لأن "فيس بوك" كان يؤيد المرشح أوباما آنذاك.

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They came to office in the days following election recruiting & were very candid that they allowed us to do things they wouldn’t have allowed someone else to do because they were on our side. — Carol Davidsen (@cld276) 19 марта 2018 г.

وقالت دافدسن إن "فيس بوك" استغربت من أن منظمي حملة أوباما سحبوا معلومات عن كل أصدقاء مستخدمي الموقع في الولايات المتحدة لكن الشركة لم تفعل شيئا لوقفهم.

وأشارت دافيدسن إلى أن ذلك الأمر وفر للديمقراطيين التفوق على الجمهوريين، مؤكدة أن مقر أوباما استخدم هذه المعلومات لاستهداف الناخبين عبر صفحات أصدقائهم ولتشجيع المواطنين للتصويت لصالح الديمقراطيين.

An example of how we used that data to append to our email lists. pic.twitter.com/VHhSukvXDY — Carol Davidsen (@cld276) 19 марта 2018 г.

المصدر: breitbart.com