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"فيس بوك" ساعد أوباما في انتخابات 2012

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Globallookpress ZUMAPRESS.com / Jaap Arriens
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قالت كارول دافيدسن مديرة التحليلات الإعلامية لدى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن شركة "فيس بوك" سمحت لفريق أوباما باستخدام الموقع لحصد حجم كبير من المعلومات في 2012.

وذكرت أن شركة "فيس بوك" سمحت بسحب معلومات كثيرة من موقعها خلال الحملة الانتخابية لأوباما بطرق كان من الممكن حظرها، وذلك لأن "فيس بوك" كان يؤيد المرشح أوباما آنذاك.

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وقالت دافدسن إن "فيس بوك" استغربت من أن منظمي حملة أوباما سحبوا معلومات عن كل أصدقاء مستخدمي الموقع في الولايات المتحدة لكن الشركة لم تفعل شيئا لوقفهم.

وأشارت دافيدسن إلى أن ذلك الأمر وفر للديمقراطيين التفوق على الجمهوريين، مؤكدة أن مقر أوباما استخدم هذه المعلومات لاستهداف الناخبين عبر صفحات أصدقائهم ولتشجيع المواطنين للتصويت لصالح الديمقراطيين.

المصدر: breitbart.com

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