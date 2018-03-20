الكرملين تعليقا على عدم تهنئة ترامب لبوتين: الصباح رباح!

اعتبر الكرملين أن امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهنئة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لا يعد خطوة "غير ودية".

وفي معرض تعليقه على إحجام ترامب عن تهنئة بوتين، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا ينبغي اعتبار ذلك خطوة غير ودية. يبقى الرئيس بوتين منفتحا على تطبيع العلاقات مع الشركاء الأمريكيين في ما يثير الاهتمام وتستجوبه الضرورة".

وأضاف: " يتلقى بوتين أعدادا كبيرة من رسائل التهنئة من الزعماء الأجانب. هناك من لا يستطيع الاتصال هاتفا بسبب ثقل جدوله الزمني، كما يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى، فلا داعي لتضخيم الموضوع. في نهاية الأمر، الصباح رباح".

إقرأ المزيد

ولم يكشف الناطق ما إذا تلقى الكرملين تهنئة تحريرية من صاحب البيت الأبيض، وقال: "هناك كمية ضخمة من برقيات التهنئة التي تصلنا عن طريق وزارة الخارجية، وليس بوسعي القول بالتحديد إذا ما كانت بينها برقية من أمريكا أو لا"، مضيفا أن بوتين مستمر في تلقي المكالمات الهاتفية.

وكانت مصادر مطلعة في البيت الأبيض قد قالت أمس الاثنين، نقلا عن صحفيين تحدثوا مع مساعد ترامب هوغان غيدلي، إن الرئيس الأمريكي لا ينوي الاتصال هاتفيا ببوتين، لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على أكثر من 76% من أصوات الناخبين الروس.

المصدر: وكالات

متري سعيد