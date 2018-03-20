موسكو: قضية سكريبال محاولة لإشغال المجتمع البريطاني عن قضاياه

اعتبر المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن فضيحة تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال قد تعود إلى سعي الحكومة البريطانية لإلهاء المجتمع عن بعض القضايا الخارجية .

وأشار تشيجوف إلى أنه في رأس هذه القضايا، المفاوضات البريطانية الصعبة مع الاتحاد الأوروبي حول"بريكسيت".

وأضاف: "إن تحدثنا عن الدواعي التي تقف وراء تصرفات بريطانيا، فأي مراقب مستقل يرى أن هذا الوضع أكثر من غريب وفيه تناقضات كثيرة للغاية".

وتابع: "أظن أن هذه التصرفات يمكن شرحها بعدد من العوامل السياسية منها مواجهة الحكومة البريطانية صعوبات كثيرة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بريكسيت".

وأشار تشيجوف إلى أن حكومة المحافظين لم تستطع الحصول على تأييد الأغلبية في الانتخابات الأخيرة كما لا تستطيع توفير النتائج المنشودة من بريكسيت التي ينتظرها المجتمع البريطاني، مشددا على أن شعارات الحكومة البريطانية حول بريكسيت تبقى خالية من بعض المحتويات.

وتابع: "هناك اختلافات كثيرة حتى على الصعيد الأطلسي، وهي ملحوظة بعين مجردة، ومن بينها مبادرات الإدارة الأمريكية الأخيرة لفرض التعريفات الجمركية على الواردات الأوروبية من الألمنيوم والصلب، والتي كانت خطوة وضعت العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة على حافة الحرب التجارية".

وختم بالقول: "لنأخذ الملف الإيراني مثلا. بريطانيا من مجموعة الدول الست التي اتفقت مع طهران على برنامجها النووي، واللافت أن الدول الأوروبية في المجموعة تحاول أن تحل القضية في ظروف يحاول فيها الجانب الأمريكي إفشال الاتفاق مع الإيرانيين".

المصدر: تاس