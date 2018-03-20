مهام صعبة تنتظر وزير الخارجية الأمريكي الجديد

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية سيكون على موعد مع قضايا إقليمية صعبة، مثل كوريا الشمالية وإيران.

وأضاف السناتور الجمهوري بوب كوركر قبل اجتماع مع بومبيو الذي يتولى حاليا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية: "ستكون هناك بعض القضايا الصعبة التي سيتعين عليه التعامل معها مثل إيران وكوريا الشمالية وعدة أشياء وأعتزم الحديث معه بشأنها في جلسات خاصة".

وأشار كوركر إلى أن الاجتماع كان بمثابة "تقييم أولي" لبومبيو الذي يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب وكان عضوا في مجلس النواب قبل أن ينتقل لوكالة المخابرات المركزية.

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وعبر السناتور راند بول، أحد الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وعددهم 11، عن معارضته منح بومبيو حقيبة الخارجية، بسبب أمور بينها مخاوفه من أن يدعم بومبيو الحرب على إيران.

وقال النواب الديمقراطيون إن من السابق لأوانه التكهن بموقفهم من بومبيو في التصويت قبل أن يلتقوا به أو تعقد جلسة خاصة معه.

وعلى الرغم من أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أيدوا ترشيح ترامب لبومبيو لقيادة وكالة المخابرات المركزية العام الماضي، فإن تأكيد ترشيحه هذه المرة قد يكون أكثر تعقيدا.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله