الرئيس البولندي يرفض تهنئة بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة البولندية كشيشتوف شيرسكي إن الرئيس البولندي أندريه دودا لن يهنئ فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وشدد شيرسكي على أن هذا الرفض متعلق بكيفية التصويت في روسيا وبأن الرئيس دودا لا يعتقد أن اللحظة الحالية مناسبة للتهنئة.

ولم يستثن الناطق الرسمي تهنئة دودا بتحفظ عبر القنوات الدبلوماسية نظيره بوتين، عند تنصيبه رسميا رئيسا لروسيا.

وأعلن البيت الأبيض على لسان المتحدث الرسمي باسمه هوغان جيدلي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية في روسيا لم تكن مفاجئة لواشنطن مشيرا إلى أن جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتضمن حتى الآن مهاتفة الرئيس بوتين لتهنئته.

يشار إلى أن قائمة عريضة من زعماء وقادة العالم بينهم غربيون، قد هنؤوا الرئيس بوتين بفوزه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وفي قائمة المهنئين، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وغيرهم.

المصدر: وكالات