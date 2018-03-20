ترامب يهنئ الإيرانيين بالنيروز ويهاجم الحرس الثوري

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز لكنه لم يتوان في تهنئته عن مهاجمة الحكومة الإيرانية وخاصة قوات الحرس الثوري.

وجاء في التهنئة: "أتمنى عيد نيروز جميل ومبارك لملايين الناس في أنحاء العالم والذين يحتفلون بحلول الربيع .. الإيرانيون اليوم يواجهون تحديات جديدة، فهم يخضعون لسلطة الحكام الذين يخدمون مصالحهم وليس مصالح شعوبهم.

وأكد ترامب على دعم بلاده للشعب الإيراني في المطالبة بحقوقه، وأضاف: "الإيرانيون يناضلون من أجل حقوقهم والولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في سعيه ليكون مع المجتمع الدولي وأن تكون له حكومة مسؤولة تخدم شعبها".

ووصف ترامب الحرس الثوري بأنه "جيش معاد يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في الخارج".

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واتهم الحرس الثوري بإفقار الشعب الإيراني وإلحاق الضرر ببيئته وقمع الحقوق المدنية.

وأضاف ترامب أن الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار لمساندة الحكومة السورية ودعم المتشددين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله